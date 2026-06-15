15/06/2026 17:24
【定期存款】渣打3個月港元存加至2.6厘，平安數字銀行新客12個月百萬定存享3.1厘高息
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▷ 渣打香港3個月港元定存息率加至2.6厘
▷ 平安數字銀行新客百萬定存12個月享3.1厘
▷ 象象銀行12個月港元定存利率最高2.95厘
▷ 平安數字銀行新客百萬定存12個月享3.1厘
▷ 象象銀行12個月港元定存利率最高2.95厘
*平安數字銀行新客12個月百萬定存3.1厘
平安數字銀行公布，由即日起至2026年6月30日，該行全新個人合資格客戶成功開立個人儲蓄存款帳戶，即以100萬港元啟動「百萬富翁」升級特權，當中敘造12個月港元定期存款，即可鎖定3.1厘高息年利率。
新客進場即時解鎖首月「黃金滾存期」，包括首5萬港元享活期存款年利率達8厘，以及一個月港元定期存款年利率首5萬港元同享8厘的回報。配合額外送上的200港元迎新現金獎賞，三大著數疊加列陣。
*象象銀行3個月加至2.5厘，12個月最高2.95厘*
另一數字銀行象象銀行將3個月、4個月、9個月及12個月港元定存，加至2.5厘、2.6厘、2.85厘及2.95厘，存額1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。(bi)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php