15/06/2026 10:59

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▷ 渣打是港金結算公司董事會成員，提供實金交易服務

▷ 渣打香港首季黃金收入按年高雙位數增長 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社15日專訊》政府銳意推動香港發展成為國際黃金交易中心。渣打香港、大中華及北亞區金融市場及戰略客戶主管曾繼志表示，配合政府政策以及回應客戶需求，渣打正研究在香港自設黃金倉儲可行性，正考慮不同選址方案。政府今年1月已成立「香港貴金屬中央結算系統有限公司」，渣打集團（02888）旗下渣打香港是港金結算公司董事會成員之一。曾繼志表示，渣打是亞洲黃金交易的三大市場參與者之一，亦是少有在香港設有黃金交易部門的外資行，而渣打一直與政府保持緊密溝通，全力配合政府將香港打造成國際黃金交易中心的政策目標。*渣打在香港已向企業及投資銀行客戶提供實金交易服務*曾繼志表示，渣打目前在香港已向企業及投資銀行（CIB）客戶提供實金交易、相關期權融資等服務，而倘若渣打在香港自設黃金倉儲成事，香港有望成為集團首個自設黃金倉儲的市場，亦是少有在香港自設倉儲的銀行。他強調，此舉除印證香港是集團的策略重要性市場，同時配合政府政策及回應客戶需求。他又稱，若自設的黃金倉儲成立，渣打香港更可由執行交易、結算，延伸至倉儲的全面黃金交易服務。國際現貨黃金價格今年1月底升至每盎斯5596美元創下新高。曾繼志表示，渣打香港今年首季與黃金相關的收入按年錄得高雙位數增長。他指，自金價上升以來，客戶對黃金的關注度及查詢均增加，反映他們對亞洲等倫敦以外的黃金交易中心的興趣，亦指隨著香港進一步完善黃金交易的市場配套，預期客戶對黃金會有一定需求，未來會因應業務需求，考慮擴充黃金交易團隊。(bn)