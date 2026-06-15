15/06/2026 16:36

【ＡＩ】宏利香港加入保監局「人工智能促進計劃」，成為重點參與保險公司

《經濟通通訊社15日專訊》宏利香港今日正式宣布，加入保監局最新一期「人工智能促進計劃」，成為該計劃的重點參與保險公司。宏利香港秉持負責任的方式，積極推動人工智能（「AI」），並支持香港發展成為區內AI創新樞紐。



「人工智能促進計劃」匯聚保險公司及科技公司，攜手推動保險業界在AI應用方面加強協作。作為重點參與保險公司之一，宏利香港參與在香港成立AI卓越中心。通過培訓項目支援AI人才發展，以促進業界與監管機構的知識交流。



宏利香港及澳門行政總裁白凱榮(Patrick Graham)表示，AI正迅速改變保險業生態，促使保險公司重新審視客戶服務模式，同時有助於提升營運效率及應變能力。



此外，宏利香港亦宣布與阿里雲建立策略合作夥伴關係。在負責任、安全及合規的前提下，雙方將建立協作框架，積極探索共建聯合AI中心，共同開發創新應用場景。(ac)