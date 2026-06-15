15/06/2026 11:33
《港元利率》港元拆息普遍向上，一個月拆息報2.75厘連升兩日
《經濟通通訊社15日專訊》港元拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息連升兩日報2.74857厘，升4.857基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.85厘，升1.613基點。
隔夜息報2.11143厘，跌3.548基點；一周拆息升4.738基點，報2.23881厘，兩周則升7.857基點，報2.35375厘。長息方面，六個月拆息升1.869基點，報2.97887厘，一年期則升0.25基點，報3.23238厘。
港元匯價今日在7.8346-7.8357之間上落，最新報7.8353。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.11143厘，跌3.548基點；一周拆息升4.738基點，報2.23881厘，兩周則升7.857基點，報2.35375厘。長息方面，六個月拆息升1.869基點，報2.97887厘，一年期則升0.25基點，報3.23238厘。
港元匯價今日在7.8346-7.8357之間上落，最新報7.8353。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.11143
|-3.548
|一周
|2.23881
|+4.738
|兩周
|2.35375
|+7.857
|一個月
|2.74857
|+4.857
|兩個月
|2.80452
|+3.982
|三個月
|2.85
|+1.613
|六個月
|2.97887
|+1.869
|一年
|3.23238
|+0.25
資料來源：香港銀行公會