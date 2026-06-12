12/06/2026 17:49

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 歐洲央行加息0.25厘，符合預期

▷ 瑞士嘉盛銀行改變偏好科技股立場

▷ 瑞士嘉盛上調標普500年終目標至8000點 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道12日專訊》歐洲央行亦一如預期加息0.25厘。瑞士嘉盛銀行首席經濟師兼經濟研究分析部主管Karsten Junius認為歐洲央行開始加息周期，指過去數周，市場在很大程度上忽視伊朗戰事的發展，主要因為美國宏觀數據持續強勁，且未見受到衝突影響。然而，這種情況未來或出現變數。近幾個月通脹壓力明顯升溫，導致收益率曲線重新定價更趨鷹派。該行不再預期聯儲局於2027年減息，並預計歐洲央行在本周加息後，將成為今年首個重啟加息的七國集團(G7)央行，且年內仍有機會再度加息。*下調對新興市場股票長期偏好，惟升標普500年終目標至8000點*美國方面，目前出現曲線進一步下行的可能性不大，市場或轉向「熊市趨平」(bear flattening)形態及令其相關影響浮現。首先，這可能會在短期內增加美元的上行壓力，因為美元走勢往往受美國短期利率與世界其他地區之間的利差所推動。其次，若收益率曲線短端走高，將令股市的高估值板塊面臨更大壓力。因此，該行已從自3月初以來偏好科技板塊的立場改變。儘管人工智能帶來的變革潛力毋庸置疑，但相關主題的戰術配置環境正出現變化。鑑於近月市場表現日益收窄，該行亦下調對新興市場股票的長期偏好。最後，在宏觀數據維持穩健及企業盈利強勁的基本面支持下，該行將標普500指數的年終目標由7700點上調至8000點。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。