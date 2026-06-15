15/06/2026 09:03

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ DWS預計6月FOMC會議釋放偏鷹派立場

▷ DWS維持聯儲局今年內不加息觀點

▷ 新任主席沃什政策立場及溝通方式存不確定性 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道15日專訊》DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann就6月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議發表前瞻評論。DWS預計會議將釋出偏鷹派立場。近期數據清楚顯示，經濟環境目前不具備轉向寬鬆的條件。部分局方官員在上次會議已提出此問題，而隨後的事態發展證實了他們的判斷。通脹仍然偏高－－至少整體通脹如此－－而勞動市場則接近充分就業，但不一定會帶來薪資上升壓力。招聘活動依然集中在少數行業，或導致近幾個月的勞動參與率下降。即使招聘活動進一步增加並擴散至更多行業，美國經濟亦有足夠的吸納空間，令薪資增長受限。因此，既然來自薪資上漲的壓力較小，焦點應轉向其他政策相關的核心通脹影響因素。*高價能源未顯著影響核心通脹，過早加息或致政策失靈*回顧過去數據，關稅帶來的物價壓力似乎即將回落。需要關注的是，關稅並未推升通脹，只是抑制了去年通脹持續降溫的進程，因此未來數月此方面的壓力很可能得到紓緩。與此同時，高價能源尚未對核心通脹產生顯著影響，若油價回穩或下跌，第二輪效應料將有限。聯儲局最新發布的《褐皮書》顯示，企業擔心漲價會影響需求，因此寧願採取其他策略緩減成本壓力。目前通脹預期仍是最受關注的議題。從各行業觀察，雖然長期通脹預期大致穩定，但已較數月前有所鬆動；消費者的通脹預期通常較高，而他們對現狀日益感到不安。製造業方面，調查顯示生產商可能因物價上升而傾向提前生產活動。服務業未見此類提前部署，但投入價格仍然高企。相比之下，市場反應並不激烈，五年期通脹掉期合約的定價變化不大，可能原因是市場相信聯儲局會在必要時出手干預。目前，只需將反應函數調整為對稱立場便已足夠。加息不會增加石油供應，亦無法解決地緣政治問題；過早加息可能導致政策失靈，在當前環境下弊大於利。因此，口頭干預可能是現階段最佳選項，但此舉亦帶來另一層不確定性：新任聯儲局主席凱文．沃什將如何在討論中確立自己的立場？市場又該如何解讀他的言論？對於市場參與者及分析師而言，此仍是需要摸索的過程。此外，沃什有意改變聯儲局的發布信息方式、傾向使用另類通脹指標，以及在FOMC參與者之間達成共識的做法，亦為前景增添不確定性。綜合以上各項不確定因素，DWS維持聯儲局今年內將按兵不動的觀點。但強調未來數月仍有多項因素可能影響此看法。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。