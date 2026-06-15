15/06/2026 09:04

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▷ 中國連續18個月、捷克38個月增持黃金

▷ 印尼徵出口稅，新加坡發展儲存中心，中國擴交易所 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道15日專訊》威廉博萊(William Blair)新興市場債券團隊資深企業信貸分析師施蒙妮(Alexandra Symeonidi)指，年初至今，黃金表現顯著落後或許令人意外，畢竟地緣政治局勢持續緊張，按理應利好金價。中東衝突引發能源供應衝擊，油價飆升推高通脹預期，市場隨即憂慮息口將會高企。2023至2025年期間一度失效的「黃金與實際利率反向關係」再度顯現，加上聯儲局官員頻頻「放鷹」，持有無息黃金的機會成本隨之上升。自2025年初以來金價已累計飆升逾一倍，衝突爆發前投資者的持倉已處於極高水平，令大市面臨極大的平倉壓力。今年3月，各國央行為捍衛本國貨幣及應對國際收支壓力，紛紛轉為黃金淨賣方。鑑於央行此前無懼金價高企連續多月維持淨買入，是次轉向無疑拖累金價表現。土耳其和印度便是利用黃金保護本國貨幣的例子。*3月拋售潮印證黃金「保險」作用，在全球市場重要性日增*儘管金價短期偏弱，威廉博萊對黃金的中期前景維持樂觀。事實上，央行在4月已重返淨買家行列。面對當前的供應衝擊，央行轉向之快著實值得留意：當中以波蘭最為積極；中國錄得自2024年12月以來最高的單月購買量，連續買金紀錄增至18個月；捷克更是連續38個月買入黃金。這並非投機性交易，而是各國儲備多元化的結構性趨勢。3月份的拋售潮反而印證了黃金可發揮有效的「保險」作用：其流動性極高，能在需要時隨時套現，這正是一項優質保險應有的特質。雖然今年以來對沖貨幣貶值的交易熱度有所減退，但背後的利好因素依然存在。G7的財政赤字持續擴大、地緣政治陣營分化加劇，而且2022年凍結資產的先例至今仍然存在。與此同時，黃金ETF持倉和投機意欲較2026年初顯著偏低，這批龐大的潛在需求一旦被聯儲局更明確的減息訊號重新激活，將有望推動金價展開新一輪升浪。要衡量黃金在全球市場中日益增長的重要性，可從各國對黃金相關的戰略定位著手。印尼開徵黃金出口稅，銳意發展國內下游產業；新加坡正力爭成為東盟首屈一指的黃金儲存及結算中心；中國則繼續發展上海交易所的基礎設施並擴大庫存容量。這些舉措均反映市場預期黃金在國際貨幣體系中的角色只會越發吃重，絕非日漸式微。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。