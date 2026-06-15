15/06/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升21點子，兩連升報6.8088，續創逾40個月高
《經濟通通訊社15日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8088，較上個交易日升21點子，續創2023年2月10日以來逾40個月新高，較市場預測偏弱約540點，上個交易日報6.8109。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8088
|-21.00
|1歐元/人民幣
|7.8686
|+110.00
|100日圓/人民幣
|4.2424
|+5.00
|1港元/人民幣
|0.8690
|-2.90
|1英鎊/人民幣
|9.1191
|+138.00
|1澳元/人民幣
|4.7949
|+142.00
|1紐元/人民幣
|3.9662
|+116.00
|1新加坡/人民幣
|5.2944
|+53.00
|1瑞郎/人民幣
|8.5442
|+43.00
|1加元/人民幣
|4.8525
|-34.00
|1人民幣/林吉特
|0.5969
|-8.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.7113
|+851.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3870
|-97.00
|1人民幣/韓元
|223.1900
|-107.00