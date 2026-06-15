15/06/2026 09:03

【ＡＩ】螞蟻集團據報擬改版支付寶，將加入AI代理功能

《經濟通通訊社15日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，螞蟻集團正在測試對支付寶進行全面改版，將引入人工智能(AI)代理界面，這是其與微信爭奪用戶的一次重大升級。不過，該新版支付寶目前仍在內部測試階段，發布計劃尚未最終確定。



據知情人士透露及相關視頻演示，螞蟻集團將推出一項新功能，用戶可以通過輸入文字或語音指令，讓支付寶AI助手「阿寶」預訂車輛、訂購咖啡或安排外賣；經用戶授權後，該助手還能執行購買共同基金等理財任務。



報道指出，這項更新反映AI領域正在興起的廣泛趨勢，即能夠代替用戶執行複雜任務的AI代理已成為行業焦點，支付寶和微信等平台均致力於向用戶提供這些功能，中國民眾也對此類服務表現出極大的熱情。



與螞蟻集團一樣，騰訊(00700)也正在測試微信內嵌的AI智能體。支付寶和微信各自擁有超過十億用戶，其動向備受關注，並可能成為移動應用中AI助手自動化日常數碼任務的樣板。(wn)