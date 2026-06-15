15/06/2026 10:54

【ＡＩ】智平方發布全球首個類腦式具身智能系統NeuroVLA並開源

《經濟通通訊社15日專訊》在6月13日舉行的2026北京智源大會上，智平方創始人兼CEO郭彥東現場發布全球首個類腦式具身智能系統NeuroVLA，並同步宣布該系統已登陸智平方具身智能開源社區AlphaBrain Platform，面向全行業開放。



*聯合香港科技大學（廣州）打造*



據介紹，NeuroVLA類腦大模型架構由智平方聯合香港科技大學（廣州）打造，該架構仿生人類大腦「皮層-小腦-脊髓」三層體系，皮層負責深度推理規劃，小腦保障動作靈巧穩定，脊髓實現本能極速反應。



郭彥東在會上披露，智平方商業化已覆蓋汽車、半導體等工業場景，「智魔方」機器人店員業態已落地全國十餘個省份。另外，智平方已建成年產2000台以上的機器人半自動化產線，今年下半年還將規劃建設2萬至3萬台產能的新產線，實現大模型端側部署。(wn)