15/06/2026 14:50

【ＡＩ】世航智能超10億元A輪融資完成，為海洋機器人賽道最大單輪融資

《經濟通通訊社15日專訊》蘇州世航智能科技有限公司（簡稱「世航智能」）今日發布消息稱，近日公司完成超過10億元人民幣A輪融資，是目前全球海洋機器人領域規模最大的單輪融資。本輪融資將重點投向核心技術研發、全球化市場拓展及產業鏈生態建設，推動海洋機器人在複雜水下場景中的規模化應用與可靠性提升。



該輪融資新投資人包括上河動量基金、新加坡淡馬錫旗下VertexGrowth、中信集團旗下中國最大農業產業基金、譽尊資本、上市公司大洋電機(深:002249)，老股東金沙江創投、祥峰中國基金、華映資本、長石資本、盛景嘉成資本、鞍羽資本等機構超額追投。



公開信息顯示，世航智能成立於2023年5月，主要業務是海洋通用機器人的自主研發、生產、銷售和服務，產品包括海洋機器人、水面機器人和核心配件。據世航智能介紹，目前公司的虎鯨等型號機器人具備0米至10000米全海深、全自由度作業能力，在真實海洋環境中實現了全海深穩定商業部署。(wn)