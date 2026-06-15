15/06/2026 16:44

《行業數據》5月中國快遞發展指數同比增逾3%，連續三周日均快遞量破6億件

《經濟通通訊社15日專訊》據《央視》從國家郵政局了解，今年5月中國快遞發展指數同比增長3.1%。在生鮮寄遞、電商大促等需求帶動下，郵政快遞業連續三周日均業務量突破6億件，服務能力和運行效率同步提升。



5月，隨著生鮮瓜果的大量上市，快遞企業持續構建「航空+高鐵+陸運」多樞紐協同的立體物流格局，提升幹線聯運效能。此外，快遞企業還根據電商大促等市場需求，統籌調配人員、運力等核心資源，增強重點區域、重點場景服務能力。在多重需求疊加釋放的因素下，行業業務規模快速增長，連續三周日均快遞業務量突破6億件；服務體系日趨多元，對實體經濟支撐保障作用日益凸顯。



經測算，2026年5月中國快遞發展指數為472.9，同比升3.1%。其中發展規模指數為644.5，同比增7%；服務質量指數為676.8，與去年同期基本持平；發展能力指數為234.7，同比提升3.3%；發展趨勢指數為60.6。(ry)