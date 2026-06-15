15/06/2026 12:02

【ＡＩ】松延動力發布首款開源鴻蒙機器人，將免費贈予100位優秀開發者

《經濟通通訊社15日專訊》據內媒報道，在華為開發者大會HDC2026上，松延動力首款開源鴻蒙消費級人形機器人--OpenHarmony版N2亮相，華為終端BG董事長余承東將松延動力作為「開源鴻蒙走進千家萬戶」六大品類中機器人方向代表進行重點展示，強調了人形機器人在開源鴻蒙生態連接家庭、生活和未來智能終端的重要性。



會上，松延動力還啟動了「百人百機」開發者共創計劃，將面向優秀開發者和開發團隊，開放高算力人形機器人硬件支持，甄選100位開發者或團隊，每人提供一台人形機器人用於本地開發。



松延動力產品副總裁唐子洋介紹，依托開源鴻蒙微內核架構、高安全性與跨終端聯動優勢，AI系統智能體語音交互控制、長程任務自規劃能力，機器人未來可與家庭場景下的各類智能終端無縫協作，既能化身家庭智能管家，聯動家電、安防設備打造全屋智能體驗，也能依托多設備協同能力，強化教育陪伴、互動教學等核心場景體驗，進一步釋放產品的場景價值，也為行業解決共性痛點提供了可行參考。(jq)