15/06/2026 14:17

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 國家統計局將公布5月工業增加值等數據

▷ 工業增加值預計反彈至4.3%

▷ 消費或零增長，投資降幅擴大至2% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社15日專訊》國家統計局明日將公布內地5月工業增加值、投資和消費數據。《路透》綜合約40家機構預估中值顯示，雖然能源價格上漲形成一定拖累，但在高科技和出口相關行業的帶動下，5月規模以上工業增加值同比增速料從4.1%小幅反彈至4.3%；1-5月固定資產投資同比料延續負值，降幅從1-4月的1.6%擴大至2%。同時，「以舊換新」補貼退坡拖累可選消費品走弱，且五一假期對服務消費拉動有限，疊加高基數影響，預計5月社會消費品零售總額同比增速進一步從0.2%降至0%，料創下2022年12月以來最差表現。「5月經濟動能可能趨穩，但結構性分化正在加深。預計AI（人工智能）熱潮將繼續支撐生產和貿易，而內需或持續疲弱。」投行花旗在報告中稱，得益於高科技行業的帶動，5月工業生產有望反彈，預計同比增長4.5%。浙商證券宏觀研究團隊李超、林成煒預計，5月工業增加值同比增長4.3%左右，較前期小幅改善，主要受部分先行行業、出口鏈條及設備更新相關需求支撐；但生產端韌性更多來自結構支撐，而非全面擴張，經濟恢復的基礎尚不牢固。*巴克萊：零售銷售可能自2022年末以來重啟負增長*消費方面，花旗認為，隨著「以舊換新」補貼效應逐漸消退，5月社會消費品零售總額同比增速可能接近0%。一方面汽車銷售依然低迷，另一方面，五一假期消費表現平淡，對整體社零數據的提振作用可能有限。巴克萊的看法更加審慎，預計零售銷售同比小幅下降0.2%，這將是中國自2022年末疫後經濟重啟以來的首次負增長，主要歸因於高基數效應，以及汽車銷售持續疲軟。*浙商證券：料固投跌幅擴至2.3%，房地產開發投資降14.6%*對於投資的表現，浙商證券李超、林成煒預計1-5月固定資產投資同比繼續低位運行，累計跌幅擴大至2.3%；當前較高的工業品價格或持續壓制固定資產投資端中建安工程實物工作量。分領域看，預計1-5月基建投資同比增長約2.3%，製造業投資增長0.2%，房地產開發投資下降14.6%左右。花旗預計投資累計同比進一步走弱至下滑2.5%，通過中國政府提出的「六張網」建設和城市更新帶來的政策推動尚需時間才能在宏觀數據中體現。(jq)