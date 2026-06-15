15/06/2026 15:38

【ＡＩ】上汽集團等入股具身智能機器人公司璇璣動力

《經濟通通訊社15日專訊》天眼查App顯示，近日，深圳璇璣動力科技有限公司發生工商變更，新增東方精工(深:002611)、上汽集團(滬:600104)旗下上海上汽創遠創業投資合夥企業(有限合夥)等為股東，同時註冊資本由約5777.8萬人民幣增至約6733.3萬人民幣。



該公司成立於2024年6月，法定代表人為歐迪，經營範圍包括智能機器人的研發、電機製造、電機及其控制系統研發、智能機器人銷售等，現由共青城玖璞私募基金管理有限公司、深圳天成璇璣科技合夥企業(有限合夥)及上述新增股東等共同持股。官網信息顯示，該公司是一家專注於行業級、消費級高性能通具身智能機器人本體及核心零部件的全棧自研、生產與銷售企業。(jq)