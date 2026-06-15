15/06/2026 11:06

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 人行今日淨投放2065億元人民幣

▷ Shibor各期限利率全線上漲

▷ 6000億元買斷式逆回購操作量持平到期量 More ▼ Less ▲

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.4190 +2.10 1周 1.4610 +0.80 2周 1.4610 +1.00 1個月 1.4090 +0.60 3個月 1.4225 +0.85 6個月 1.4430 +0.80 9個月 1.4620 +0.80 1年 1.4720 +0.70

《經濟通通訊社15日專訊》人民銀行公布，今日進行4250億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。公開市場今日有2185億元逆回購到期，即今日淨投放2065億元。本周公開市場將有7190億元逆回購到期，其中周一至周四分別到期2185億元、1530億元、1590億元、1885億元，周五為端午假期。此外，周一將有700億元國庫現金定存到期、6000億元182天期買斷式逆回購到期，周四將有1800億元國庫現金定存到期。*今日開展6000億買斷式逆回購，持平今日到期量*人民銀行上周五(12日)公告，為保持銀行體系流動性充裕，今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展6000億元買斷式逆回購操作，期限六個月(183天)。該操作量持平今日到期規模。至此，6月買斷式逆回購操作規模合計為1.1萬億元，較全月1.4萬億的到期量縮減3000億元，為連續第四個月單月淨減。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)全線升，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)