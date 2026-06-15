15/06/2026 09:38

【聚焦人幣】人民幣中間價續創逾40個月高，即期開市升21點子報6.7595

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8088，較上個交易日升21點子，續創2023年2月10日以來逾40個月新高，較市場預測偏弱約540點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開21點子，報6.7595，上個交易日即期匯率收盤報6.7616。



周末美伊達成和平協議，國際油價周一開盤大跌，市場風險偏好快速回升，美元明顯回落。市場人士稱，美伊達成和平協議，市場風險偏好大幅回升，美元承壓下行，人民幣也獲得提振，短期有望擴大升勢，但整體表現料延續有序可控。



中金公司外匯團隊稱，中間價連續的偏強走勢，以及上周CFETS指數持續上行，本身或已在一定程度上反映了穩匯率政策取向的邊際變化，即政策端對人民幣匯率指數適度走強的容忍度有所上升，後續值得關注的是這一取向的持續性。



招商銀行金融市場部認為，若霍爾木茲海峽順利解封，將降低市場對美聯儲加息預期，利空美元，反之美元指數則延續高位震盪；而沃什在6月FOMC會議上的表態，也將透露美聯儲面對這一輪通脹風險的真實態度，需重點關注。(jq)