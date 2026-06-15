15/06/2026 16:41

【聚焦人幣】人幣即期收升44點子，三連升報6.7572，續創逾40個月高

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7572，較上個交易日4時30分收盤價升44點子，三連升，續創2023年2月3日以來逾40個月新高，全日在6.7568至6.7598之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升56點子，報6.7580。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8088，較上個交易日升21點子，續創2023年2月10日以來逾40個月新高，較市場預測偏弱約540點。



市場人士表示，美伊達成協議明顯提振風險偏好，美元承壓，人民幣也順勢走強，不過從節奏看，人民幣仍總體平穩；市場焦點逐漸轉向本周美聯儲主席沃什上任後首秀。



東方金誠首席宏觀分析師王青稱，美伊談判實質性進展，美聯儲加息壓力減輕，這會削弱美元上行動力，另外中國出口保持較快增長，這意味著短期人民幣有望保持穩中偏強態勢，不過後續美國關稅政策仍存較大變數，人民幣匯率大體上會保持與美元反向波動、但波幅料相對有限。



高盛亦指出，中國經濟增長相對韌性，名義出口對大部分地區均有所增長，預計未來幾個月人民幣的延續偏強走勢，將12個月人民幣匯率目標調升至6.50元。(jq)