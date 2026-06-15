15/06/2026 14:42

【中東戰火】中國中東問題特使翟雋訪阿曼：一同為早日恢復地區和平作出貢獻

《經濟通通訊社15日專訊》中國外交部今日發文稱，中國政府中東問題特使翟雋6月13-14日訪問阿曼，分別會見阿曼外交大臣巴德爾、外交部政治事務次大臣哈利法，就中國同阿曼雙邊關係及當前中東局勢進行交流。



翟雋表示，中方高度重視發展同阿曼關係，願同阿方一道，推動雙邊關係向更高水平邁進。美以伊戰事發生後，中國同阿曼等中東海灣地區國家保持密切溝通，推動緩局降溫、平息戰事。中方將秉持習近平主席提出的維護和促進中東和平穩定四點主張精神，以支持地區國家構建睦鄰、發展、安全、合作的共同家園為目標，同包括阿曼在內的各方一道，為早日恢復地區和平安寧作出貢獻。



巴德爾表示，阿曼珍視同中國的戰略夥伴關係，願同中方共同努力，推動雙邊各領域務實合作取得更豐碩成果。阿曼高度讚賞中國為推動緩和中東地區局勢付出的努力，願繼續就國際和地區熱點問題同中方保持溝通和協調，攜手為維護世界和地區和平穩定發揮建設性作用。(sl)