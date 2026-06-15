15/06/2026 11:20

《匯海威言－毛偉廉》美伊協議接近達成，美加息有望降溫令美元回落

《匯海威言》儘管特朗普於上周五（12日）高調表示將於14日與伊朗簽署協議，惟隨即遭伊朗官方否認，但伊朗外長之後指出，雙方距離達成共識「從未如此接近」。此番表態令市場普遍認為，美伊談判已進入最後關鍵階段，短期內達成協議的可能性顯著提升。



即使協議尚未正式落實，市場對雙方和解的預期已快速升溫。預料本周美元匯價將面臨下行壓力，而金價及非美貨幣則有望同步走強。隨著市場預期霍爾木茲海峽有望恢復暢通，能源供應風險下降，油價已率先回落。上周五紐約期油收於每桶84.88美元，反映市場對局勢轉趨緩和的樂觀預期。



在能源價格回落帶動通脹預期降溫的情況下，美國聯儲局進一步加息的必要性將有所減弱，這將進一步削弱美元的支持。



本周市場焦點將集中於周四（18日）凌晨2時公布的聯儲局議息結果。市場普遍預期利率將維持於3.75厘不變，主席沃什於會後的政策指引及措辭，將成為影響市場走勢的關鍵因素。



另一方面，日本央行將於周二（16日）公布議息結果，市場預期將加息0.25厘，令利率由0.75厘升至1厘。由於市場已充分消化加息預期，若決議符合預期，對疲弱的日圓支持料較為有限。相反，市場更關注日本央行會後聲明會否釋放進一步收緊貨幣政策的訊號，如立場偏鷹，將對美元構成額外下行壓力。



金價方面，隨著美國加息預期降溫，預計金價有望上試每盎司4482美元，即6月5日所創高位。



至於紐約期油，預計短線或回落至每桶80.56美元（4月17日低位）尋求支持。技術上看，日線圖RSI已回落至38，接近超賣區域，意味該水平或具備一定承接力。



*本周黃金技術分析*



上周四（11日），現貨金一度下探至每盎司4023美元，創下近8個月新低，同時RSI跌至23的超賣水平。至上周五（12日），金價出現技術性反彈，回升至每盎司4219美元收市，反映短期沽壓已有所減弱。



以技術走勢判斷，短期底部有望初步形成，預計本周金價將維持回升格局。上方方面，首個阻力位為4363美元（6月9日高位），若能有效突破，後市有望進一步上試4482美元（6月5日高位）。下方支持方面，4023美元（6月11日低位）為短線關鍵支撐位，一旦失守，金價或進一步下探至3886美元（2025年10月28日低位）。



*本周重要經濟數據*



周二（16日）

11:00：日本央行議息，預計加息0.25厘，利率升至1厘。

12:30：澳洲央行議息，預測利率維持在4.35厘不變。



周三（17日）

20:30：美國5月按月零售銷售，預測維持在上升0.5%不變。



周四（18日）

02:00：聯儲局議息，預測利率維持在3.75厘不變，同時公布經濟預測及利率點陣圖。

02:30：聯儲局主席沃什出席記招

19:00：英國央行議息，預測利率維持在3.75厘不變。



*本文撰於2026年6月15日上午0時40分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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