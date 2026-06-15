15/06/2026 09:53

【中東戰火】美債全線上揚，美伊延長停火促使投資者降低對聯儲局的加息押注

《經濟通通訊社15日專訊》美債全線上漲，美伊延長停火達成的消息傳出後，投資者降低對聯儲局加息的預期。



各期限美債孳息率均下降，對貨幣政策變化最為敏感的短期債券孳息率領跌。互換市場投資者預計，聯儲局12月前加息25個基點的可能性約為60%，低於上周五的約80%。



2年期美債孳息率下跌6個基點至4.02厘，基準10年期孳息率亦有同樣跌幅，至4.42厘。30年期孳息率下跌4個基點至4.92%，為5月7日以來的最低水平。



*布蘭特原油下跌約4%*



此外，受消息影響，布蘭特原油價格下跌約4%，跌破每桶84美元，該基準油價上周收於逾三個月來的最低水平；紐約期油則在每桶81美元附近。(rc)