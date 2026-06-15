15/06/2026 11:58

【淘金熱浪】新加坡擬今年推黃金結算系統，加緊與香港競爭

《經濟通通訊社15日專訊》新加坡副總理兼金融管理局(MAS)主席顏金勇，於周一（15日）的亞太黃金大會上宣布，新加坡交易所(SGX)將於2026年底前建立場外交易(OTC)黃金結算機制，預計跨行交易將於明年起逐步對接。摩根大通及德意志銀行多家國際巨企已落實參與。



分析指，新加坡此舉無疑令其與香港之間的競爭進入白熱化。由於投資者視黃金為替代財富儲備，市場長期看好金價前景，兩地近月均積極出招以捕捉強勁需求。香港的中央結算系統預計將於今年7月準備就緒，目前已成功吸引5家內地銀行及6家國際銀行簽約參與。



顏金勇在會上強調，新加坡的目的並非要取代現有的全球黃金交易及流動性中心，而是希望作為全球黃金生態系統中的「信任節點」，將亞洲區內的巨大需求與全球流動性相連，並在亞洲交易時段內為市場提供支撐。(rc)