15/06/2026 13:17

【ＳｐａｃｅＸ】SpaceX上市後，美股七巨企改稱MANGOS？

《經濟通通訊社15日專訊》SpaceX上周五（12日）以超過2萬億美元的估值強勢進入美股市場，市值直接超越華爾街「七巨企(Mag 7)」的兩個成員。有分析師認為，需要使用新的名稱來稱呼這些巨企。



在X平台上，一個正在流行的新綽號是「MANGOS」，每個字母分別代表Meta、Anthropic、Nvidia、Google、OpenAI和SpaceX。不同人對這個代號的解讀亦有不同，例如有些人將「A」理解為Apple（蘋果）。



Tidal金融集團的產品開發副總裁Aga Kuplinska表示：「我們內部已經開始使用這個名稱，產業也逐漸關注。」



BRI財富管理公司CEO Dan Boardman-Weston則另闢蹊徑，提出了「Magna Atoms」--即在原有的「七巨企(Mag 7)」加上SpaceX、OpenAI和Anthropic，成為十間巨企。(rc)