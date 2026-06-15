15/06/2026 13:41

【ＡＩ】銀行界爭聘AI總監，年薪上看350萬美元，但未必長做長有

《經濟通通訊社15日專訊》隨著AI熱潮興起，從悉尼到倫敦的各大銀行都在競相招募AI總監。不過擔任該職位的人表示，這個職位未必長做長有。



滙豐、澳洲聯邦銀行和萊斯銀行集I領域主管皆於過去三個月上任。這類職位的年薪可接近350萬美元，而且所需技能相對稀缺，因此企業往往不得不從競爭對手挖角。



不過，這個職位的壽命可能相當有限。原因在於，隨著銀行員工愈來愈熟悉在日常工作中使用AI，未來數年後或許不再需要專責的AI主管。



IBM商業價值研究院(Institute for Business Value)調查了3個國家、21個產業的2000名CEO後發現，今年設有AI總監的組織百分比已升至76%，高於2025的26%。



分析指，這股熱潮也反映企業更深層的憂慮。若銀行無法有效整合AI技術，便可能在客戶、市佔率及人才競爭方面都敗給對手。(rc)