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16/06/2026 17:05
美元兌日圓報160.33，日本加息0.25厘利率升至1厘見31年高
美匯指數
|指數
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|漲跌
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最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
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|美元/日圓
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|英鎊/美元
|1.3422/26
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|美元/加元
|1.4002/06
|1.4002/06
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|紐元/美元
|0.5824/28
|0.5818/22
|0.5821/25
|美元/人民幣
|6.7569/73
|6.7586/90
|6.7698/02
|美元/港元
|7.8332/36
|7.8327/31
|7.8346/35
*上述報價只供參考用