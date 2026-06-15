16/06/2026 07:58

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美伊簽署停火諒解備忘錄電子版，霍爾木茲海峽部分重開

▷ 美股三大指數15日上漲，道指收51671.03點，標指7554.29點，納指26683.94點

▷ SpaceX上市次日股價升逾19%，紐約期油跌4.6%至每桶80.94美元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社16日專訊》美伊已完成簽署諒解備忘錄的電子版文件，美國總統特朗普稱霍爾木茲海峽已部分重開。美股三大指數於周一（15日）齊走高，在市場風險偏好上行推動下，SpaceX在上市第二天表現依舊凌厲，飆升逾19%。大市氣氛暢旺，道指創下盤中及收市新高，而標指距離6月2日創下的歷史收市高位亦僅差不到1%。道指盤中最多升逾1.4%，高見51945.89點，收市升468.77點，或0.92%，報51671.03點；標指升122.83點，或1.65%，報7554.29點；納指升795.1點，或3.07%，報26683.94點。SpaceX表現凌厲，市場資金押注該公司於未來幾天至幾周內，被火速納入納指及富時羅素指數。在美光科技(US.MU)及其他人工智能晶片製造商的強勢推動下，費城半導體指數飆升約5.5%，創下收市新高，並完全收復6月3日至6月10日期間高達12%的跌幅。英偉達(US.NVDA)股價上揚3.5%。美光科技飆升近11%，創下歷史新高。其他科技巨企表現方面，特斯拉(US.TSLA)升1.2%，Meta(US.META)升4.8%，蘋果(US.AAPL)升1.8%，微軟(US.MSFT)升2.3%，谷歌(US.GOOG)升2.5%，亞馬遜(US.AMZN)升3.1%。*油價跌至3個月低位*受地緣政治風險降溫刺激，油價跌至三個月低位，紐約期油急挫4.6%，報每桶約80.94美元；布蘭特期油亦同步下瀉4.5%，報每桶約83.4美元。國際金價顯著造好。現貨金價急升2.5%，突破每盎司4300美元的重要心理關口。紐約期金大漲2.6%，盤中高位更曾觸及4391美元水平。美匯指數盤中報約99.64，跌0.16%。美元兌日圓持續在160心理關口上方徘徊，日內報160.3，微升約0.07%。歐元兌美元震盪走高並於1.16附近，日內報1.1592，升0.2%。(jf)