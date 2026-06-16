16/06/2026 16:36

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▷ 就業不足率維持1.5%

▷ 總就業人數減少8700人，失業人數增1900人 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社16日專訊》政府統計處今日發表的最新勞動人口統計數字（即2026年3月至5月的臨時數字），2026年3月至5月經季節性調整的失業率為3.7%，符合市場預期，與2026年2月至4月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.5%的水平。與2026年2月至4月比較，在2026年3月至5月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，下跌主要見於清潔及同類活動業；而上升則主要見於社會工作活動業及住宿服務業。各行業的就業不足率亦變動不一，但幅度普遍不大。總就業人數由2026年2月至4月的364.8萬人，下跌至2026年3月至5月的363.93萬人，減少約8700人。同期的總勞動人口亦由378.72人下跌至378.03人，減少約6900人。失業人數（不經季節性調整）由2026年2月至4月的13.92萬人上升至2026年3月至5月的14.11萬人，增加約1900人。同期的就業不足人數則由58100人下跌至56800人，減少約1300人。勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，2026年3月至5月經季節性調整的失業率維持在3.7%，與上一個三個月期間相同。與此同時，就業不足率亦維持在1.5%不變。同期勞動人口和總就業人數輕微下跌。展望未來，孫玉菡指本地經濟持續增長應繼續為整體勞工市場提供支持。政府會繼續密切監察外圍環境不確定因素的演變，以及對香港經濟帶來的潛在影響。(ul)