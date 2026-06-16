16/06/2026 16:45

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▷ 同季本地生產總值8439億元，按年升5.3%

▷ 初次收入總流入5296億元，中國內地佔38.8% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社16日專訊》政府統計處今日發表2026年第1季的香港本地居民總收入及相關數字的初步統計數字。2026年第1季以當時市價計算的香港本地居民總收入（指香港居民透過從事各項經濟活動而賺取的總收入）較上年同期上升5.1%至9257億元。同季以當時市價計算的本地生產總值估計為8439億元，按年升幅為5.3%。2026年第1季的本地居民總收入較本地生產總值多出818億元，相當於該季本地生產總值的9.7%，主要是由於投資收益淨流入。扣除其間價格變動的影響後，2026年第1季的香港本地居民總收入較上年同期實質上升3.9%，而本地生產總值在同季實質上升5.9%。2026年第1季的香港初次收入（主要包括投資收益）總流入為5,296億元，較上年同期上升1.6%，相當於該季本地生產總值的62.8%。與此同時，2026年第1季的初次收入總流出亦較上年同期上升1.4%至4478億元，相當於該季本地生產總值的53.1%。就投資收益流入的主要組成部分而言，直接投資收益較上年同期上升2.8%，主要是因為部分本地大型企業在外地的直接投資收益增加。證券投資收益較上年同期錄得7.4%的升幅，主要是由於本地投資者獲取的非本地債務證券的利息收益增加。就投資收益流出的主要組成部分而言，直接投資收益較上年同期上升2.5%，主要是由於部分大型跨國企業在本地的直接投資收益增加。證券投資收益顯著上升29.4%，主要是由於非本地投資者獲取的本地債務證券的利息收益增加。按國家／地區分析，在2026年第1季，中國內地繼續是香港初次收入總流入的最主要來源地，佔當季總流入的38.8%。其次是英屬維爾京群島，佔16.0%。在初次收入總流出方面，中國內地及英屬維爾京群島在2026年第1季繼續是最主要目的地，分別佔當季總流出的30.1%及20.6%。(ul)