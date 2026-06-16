16/06/2026 08:44

【開市Ｇｏ】美伊簽電子諒解備忘錄，日本央行料加息，小紅書擬港股IPO

【要聞盤點】



1、受美國與伊朗達成初步協議以延長停火，霍爾木茲海峽有望重新開啟，美股三大指數於周一(15日)收市走高。大市氣氛暢旺，道指創下盤中及收市新高，而標指距離6月2日創下的歷史收市高位亦僅差不到1%。道指盤中最多升逾1.4%，高見51945.89點，收市升468.77點，或0.92%，報51671.03點；標指升122.83點，或1.65%，報7554.29點；納指升795.1點，或3.07%，報26683.94點。



2、美伊據報簽署電子版諒解備忘錄，特朗普表示具體文本可能在周五（19日）之後公布。歐洲盟友質疑霍爾木茲海峽是否能如特朗普所言在周五完全開放，華府官員稱或需兩周，航運量才會明顯增加。



3、以色列國防軍在黎巴嫩南部截獲多枚真主黨火箭彈，以色列總理內塔尼亞胡稱，以軍將繼續留在黎巴嫩安全區，保留對襲擊進行反擊的權利。



4、日本央行今日將公布加息結果，市場普遍預計央行將在首次行長缺席的政策會議上加息0.25厘，至1995年以來的最高水平。



5、美國5月製造業產出環比持平，今年以來首次陷入停滯，表明伊朗戰爭導致的供應鏈衝擊及成本飆升可能開始對製造業活動構成壓力。



6、英偉達五年來首次發行投資級債券，據悉獲得逾三倍認購，籌資額達到250億美元。



7、美國戰略石油儲備降至43年來最低。



8、福克斯將收購Roku規模達220億美元，或打造全新電視業務巨頭。



9、中國周二將公布5月份經濟活動數據，預計零售銷售可能自新冠疫情爆發以來首次萎縮，顯示經濟復甦勢頭減弱。



10、中國社交媒體平台小紅書據悉已準備好本月底前在香港提交IPO申請，有望成為香港近年最大IPO之一。



11、信置(00083)牽頭的元朗錦上路站柏瓏II，第9座11樓A1室，實用面積974方呎，4房1套連工人套房間隔，成交價1908.9萬元，實用呎價19599元；成交價除創項目一手成交總價新高外，其成交呎價亦創項目本年一手成交呎價新高。



【焦點股】



三桶油：中石油(00857)、中海油(00883)、中國石化(00386)

- 美伊已完成簽署諒解備忘錄的電子版文件，特朗普稱霍爾木茲海峽已部分重開



復星醫藥(02196)

- 旗下復星安特金增資擴股籌近10億人幣，籌備主板上市



五礦資源(01208)

- 折讓近9%配股兼發可換股債，合共集資逾126億元



內需股：康師傅(00322)、美的(00300)、李寧(02331)

- 內地將公布5月份經濟活動數據，預計零售銷售可能自新冠疫情爆發以來首次萎縮



騰訊(00700)

- AI晶片四小龍之一燧原科技IPO過會，去年該公司逾八成營收來自股東騰訊



浦江中國(01417)

- 控股權易手予微盟(02013)主席孫濤勇，觸發對方折讓72%提全購，今早復牌



安德利果汁(02218)

- 或斥最多8億人幣收購集成電路商甬強科技控制權，訂框架



美聯集團(01200)

- 料中期業績顯著增長創20年新高，首五月稅前溢利約3億元



中國國航(00753)

- 5月載客量1252萬人次跌近7%



東方航空(00670)

- 5月載客量1154萬人次跌近9%



南方航空(01055)

- 5月載客量1299萬人次按年跌8%



中國生物製藥(01177)

- 全球首創過敏鼻炎新藥二期臨床數據獲歐洲學會年會口頭報告



安寧控股(00128)

- 建議擬明年首季招標售顯達土地，擬派股息後退市



【油金報價】



紐約期油上升0.92%，報81.49美元/桶



布蘭特期油下跌4.55%，報83.36美元/桶



黃金現貨上升0.17%，報4316.64美元/盎司



黃金期貨下跌0.35%，報4336.47美元/盎司