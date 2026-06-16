16/06/2026 15:07

【外圍經濟】日本央行副行長內田：將根據經濟狀況決定是否繼續升息

《經濟通通訊社16日專訊》日本央行副行長內田真一周二（16日）在決策會議後的記者會上表示，央行將持續關注物價走勢的發展，以作為繼續升息的依據。



由於行長植田和男因病入院，缺席議息會，內田真一代為主持會議。他表示，日本央行將評估實現經濟展望的可能性，並在決定升息步調時考慮其他風險。他認為現時金融環境仍寬鬆，政策利率仍持續支撐經濟。



在美伊延長停火之際，內田真一還表示考慮加息步伐時將觀察中東局勢。他說，儘管不確定性尚存，美伊協議是一個積極的進展。他同時強調，將通脹錨定在2%左右至關重要，並補充說政策制定者需警惕上行風險。(rc)

