16/06/2026 10:32

【數據解讀】統計局：部分企業經營壓力較大，經濟穩中向好基礎需鞏固

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》內地5月工業增加值增4.5%，優於預期4.3%；首5月固定資產投資同比跌幅擴至4.1%，差過預期；5月社會消費品零售總額轉跌0.6%，遜預期。



國家統計局新聞發言人、統計司司長付凌暉在國新辦發布會上表示，總的來看，5月份國民經濟運行總體平穩，發展韌性持續彰顯。但也要看到，外部形勢更加複雜多變，國內供強需弱矛盾突出，部分企業經營壓力較大，經濟穩中向好的基礎還需鞏固。



下階段，要堅持穩中求進、提質增效，強化逆周期和跨周期調節，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。