16/06/2026 10:59

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 1-5月固投降4.1%，高溫多雨及新舊動能轉換影響

▷ 基建投資增0.6%，交通倉儲郵政業投資增7.1%

▷ 信息傳輸業投資增30.4%，集成電路/鋰電池製造業各增11%/24.9% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》首5月固定資產投資同比跌4.1%，差過預期，較首4月跌1.6%擴大。國家統計局新聞發言人、統計司司長付凌暉在國新辦發布會上表示，1-5月份投資增速降幅有所擴大是部分地區高溫多雨因素的影響，也是新舊動能轉換，投資從總量擴張向質量提升轉變的反映。付凌暉表示，儘管投資增速下降，但在政策持續發力，創新引領、增強民生保障等因素帶動下，投資結構持續優化，在強基礎、促轉型、惠民生的方面發揮了不可替代的作用。基礎設施投資穩步增長，新興產業投資較快增長，民生領域的投資繼續加強。下階段，中國投資空間依然廣闊，新型城鎮化建設、推進鄉村振興、新質生產力發展、公共服務提升等都需要投資支持，要發揮政府投資引導帶動作用，激發民間投資的活力，堅持將投資於物和投資於人緊密結合，更加注重優化提升投資結構和效益，更好發揮有效投資對促進高質量發展的重要作用。*首5月信息傳輸業投資增長30.4%*他並指出，今年以來，一批重大基建項目持續推進，「六張網」等基礎設施建設加快布局。1-5月份，基礎設施投資保持小幅增長，增長0.6%。綜合立體交通體系加快建設，交通物流網絡持續完善。1-5月份，交通運輸、倉儲和郵政業投資增長7.1%。其中，水上運輸業、航空運輸業投資分別增長23.3%和21.7%。各方面搶抓新一輪科技變革的機遇，算力網和新一代通信設施等新基建有序推進，1-5月份信息傳輸業投資增長30.4%。1-5月份，知識產權產品投資同比增長9.3%，增速比1-4月份加快0.4個百分點，拉動全部投資增長1.1個百分點。高技術產業投資增勢較好。1-5月份，高技術產業投資同比增長4.5%。人工智能、新能源快速發展，1-5月份，相關產業投資增速較快。1-5月份，集成電路製造業、鋰離子電池製造業投資分別增長11%、24.9%，信息服務業投資增長13.8%。大規模設備更新政策有力帶動企業改造升級，1-5月份設備工器具購置投資增長9.3%。1-5月份，中國農業、漁業投資分別增長10.7%和27.5%。城市更新建設、改善人居環境相關投資穩定增長。1-5月份，生態保護和環境治理業投資增長3.5%，2026年安排中央財政支持城市更新專項資金的規模達到970億元，有望帶動居住條件改善，惠及更多居民。