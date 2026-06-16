24,443.42
-399.25
(-1.61%)
8,223.58
-152.16
(-1.82%)
4,650.26
-115.32
(-2.42%)
15,675.25
+144.14
(+0.928%)
66,349.1900
+20.4500
(0.031%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
1,508.6500
-4.5800
-0.303%
1,774.5200
-21.6200
-1.204%
16/06/2026 15:03
美元兌人民幣報6.7587，內地5月零售銷售按年跌0.6%遜預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.718
|99.747
|-0.029
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|160.19/23
|160.27/31
|160.32/36
|歐元/美元
|1.1585/89
|1.1574/78
|1.1589/93
|英鎊/美元
|1.3403/07
|1.3391/95
|1.3411/15
|美元/瑞郎
|0.7948/52
|0.7957/61
|0.7946/95
|美元/加元
|1.4008/12
|1.4016/20
|1.3991/95
|澳元/美元
|0.7053/57
|0.7047/51
|0.7071/75
|紐元/美元
|0.5810/14
|0.5804/08
|0.5821/25
|美元/人民幣
|6.7585/89
|6.7615/19
|6.7698/02
|美元/港元
|7.8320/24
|7.8326/30
|7.8346/35
上述報價只供參考用