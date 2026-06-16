16/06/2026 12:06

【ＡＩ】商湯(00020)與香港科技園打造國產算力智算中心，目標年底落成第一期項目

《經濟通通訊社16日專訊》科技園公司與商湯(00020)簽署合作備忘錄，在創新園打造國產算力智算中心，目標本年底落成第一期，提供3000每秒浮點運算次數的算力，並於2028年初落成第二期，預計於2030年前全數落成，共提供4萬每秒浮點運算次數的算力。



*徐立:引入本地AI模型及應用等共同研發AI相關產品*



商湯董事長兼行政總裁徐立表示，中心可為香港本土企業提供算力，協助本港在多個場景形成更多AI應用樣板。商湯亦會引入本地AI模型及應用等，共同研發人工智能相關產品。



他表示，下階段可利用香港優勢，包括良好的金融、法律服務等，與國內產業形成互補、結合應用，並利用本港把產品推向海外，支持國際客戶部署AI應用，形成「香港加工、國外服務」的模式。



*黃秉修:是次合作有助擴大本港AI生態圈*



科技園行政總裁黃秉修表示，今次合作有助擴大本港AI生態圈，讓本港企業有機會使用算力訓練場景，又指科技園公司具備國際網絡，可協助算力中心出海，並引入海外科創公司與商湯合作。(bi)