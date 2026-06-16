16/06/2026 13:13

【理財通】興業銀行與ZA Bank在跨境理財通南向通業務全線合作

《經濟通通訊社16日專訊》興業銀行與ZA Bank在深圳舉行「跨境理財通（南向通）全線上合作」發布會，並進行合作啟動儀式。



興業銀行副行長張旻、ZA Bank行政總裁吳忠豪出席並致辭，標誌著雙方在粵港澳大灣區跨境理財通南向通業務的全線上合作進一步落實。相關南向通服務已於6月5日投入服務。合資格的粵港澳大灣區內地投資者，可先透過合作銀行（興業銀行）完成南向通「匯款專戶」開立、資格審查及ZA Bank風險評估，其後便可透過ZA Bank App開立及使用「跨境理財通南向通」投資專戶，並投資香港合資格理財產品。



興業銀行副行長張旻表示，此次簽約是雙方在大灣區跨境金融服務上的重要合作，將共同為大灣區居民提供更為便捷、專業的跨境財富管理服務。



ZA Bank行政總裁吳忠豪(Calvin)表示，興業銀行作為內地系統中的重要銀行，在大灣區擁有廣泛客戶基礎與業務拓展能力。是次合作將充分發揮雙方優勢，推動跨境理財通服務的數字化升級，更好回應大灣區居民多元化投資需要。(bi)