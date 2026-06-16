16/06/2026 16:39

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▷ CBETS為跨境數字人民幣結算平台，支持互聯互通

▷ 工銀亞洲接入後可開立央行結算錢包，直接辦理資金結算 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社16日專訊》中國工商銀行（亞洲）今日出席上海「2026中國國際金融展」開幕式，與數字人民幣國際運營中心有限公司正式簽署《CBETS直接參與者協議》（CBETS，即「Cross-border e-CNY Transfer Services」或「數幣達」），成為首批直接參與CBETS的境外銀行，大幅優化跨境資金清算路線，提升跨境資金流轉效率。CBETS為數字人民幣國際運營中心推出的雙邊跨境數字人民幣結算綜合服務平台，發揮央行數碼貨幣在降低跨境支付成本、提高效率和透明度方面的核心優勢，支持與各貨幣當局支付系統及央行數碼貨幣系統的跨境互聯互通，亦支持金融機構與金融基礎設施直接接入，提供直通鏈下和鏈上場景的7x24小時智能數字支付服務。中國工商銀行（亞洲）接入CBETS後，可於央行端數字人民幣系統開立結算錢包，直接辦理跨機構數字人民幣資金結算。中國工商銀行（亞洲）執行董事、副行政總裁兼替任行政總裁顧旋表示，是次簽約標誌著中國工商銀行（亞洲）率先深度融入數字人民幣頂層運行體系，並將進一步推動數字人民幣在香港及區域的規模化應用，為全球央行數字貨幣合作提供實踐範例。未來該行將嚴格落實人民銀行相關部署，充分發揮該行在離岸人民幣業務及跨境結算服務優勢，加速推進數字人民幣場景落地、技術優化與服務升級，助力香港融入國家數字經濟大局；同時配合國家高水平對外開放，推動人民幣國際化向縱深發展，構築雙循環新發展格局。(bi)