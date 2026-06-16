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▷ 泰國子行及雅加達分行接入「數幣達」平台

▷ 完成首筆數字人民幣跨機構匯款生產驗證 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社16日專訊》中銀香港(02388)宣布與中國銀行（泰國）股份有限公司(泰國子行）作為首批直接參與行，已接入中國人民銀行下屬數字人民幣國際運營中心運行的「數幣達」（Cross-border e-CNY Transfer Services，CBETS）跨境結算綜合服務平台，並成功開立結算錢包，以支持通過數字人民幣完成跨機構匯款。同時，中銀香港成為首家「數幣達」境外資金託管行，為境外直接參與機構結算錢包提供數字人民幣流動性調撥服務。中銀香港作為資金託管行，協助境外直接參與機構將資金兌換成數字人民幣，並調撥至該機構的結算錢包，目前已成功完成首筆生產驗證，以便支持透過「數幣達」平台實現高效、安全的數字人民幣跨機構匯款。中銀香港副總裁邢桂偉表示，中銀香港作為首家「數幣達」境外資金託管行完成首筆調撥生產驗證，並推動東南亞機構接入「數幣達」平台，是一系列具里程碑意義的突破。這次成功實踐充分發揮了「數幣達」平台的系統優勢，具備高度的可推廣性。展望未來，中銀香港將持續發揮人民幣業務優勢，推動數字人民幣在香港及東南亞地區的產品創新及多樣化應用，深化數字金融基礎設施建設，助力推動人民幣國際使用。」中銀香港積極發揮東南亞區域總部功能，推動其東南亞機構參與數字人民幣離岸生態體系建設。繼萬象分行後，泰國子行也作為直接參與行接入「數幣達」平台；雅加達分行亦以間接參與行身份加入。這將有助滿足東南亞地區客戶對人民幣流動性的需求，進一步推動數字人民幣於國際市場的使用。(bi)