16/06/2026 17:36

OSL(00863)：合規企業級穩定幣USDGO流通規模突破5億美元

《經濟通通訊社16日專訊》OSL集團(00863)宣布，合規企業級穩定幣USDGO的流通規模已突破5億美元。USDGO是一款受美國聯邦監管、在符合GENIUS Act的監管框架下運營的合規穩定幣，由美國首家受聯邦監管的加密銀行Anchorage Digital Bank NA擔任發行方，OSL為其品牌運營及分銷方。 USDGO於2026年2月正式上線，約兩個月後流通規模突破1億美元。



USDGO與美元1:1錨定，以現金、短期美國國債等優質流動資產提供足額儲備支援。摩根大通旗下代幣化貨幣基金JPMorgan OnChain Liquidity-Token Money Market Fund(JLTXX)近期亦已成為USDGO的最新儲備資產來源。先前，USDGO的儲備資產已獲得貝萊德的代幣化基金BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund(BUIDL)，以及高盛旗下的穩定幣儲備基金Goldman Sachs Stablecoin Reserves Fund(STBXX)的支持。(rh)