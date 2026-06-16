16/06/2026 11:28
《港元利率》日本央行加息，本港拆息全面上揚，一個月拆息報2.85厘
《經濟通通訊社16日專訊》日本央行加息，決定加息25個基點，將基準政策利率從原先的0.75厘調升至1厘。而本港拆息全面上揚，而與樓按相關的一個月拆息報2.85143厘，升10.286基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.90161厘，升5.161基點。
隔夜息報2.56512厘，升45.369基點；一周拆息升15.548基點，報2.39429厘，兩周則升13.542基點，報2.48917厘。長息方面，六個月拆息升2.708基點，報3.00595厘，一年期則升0.691基點，報3.23929厘。
港元匯價今日在7.8353-7.8321之間上落，最新報7.8326。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.56512厘，升45.369基點；一周拆息升15.548基點，報2.39429厘，兩周則升13.542基點，報2.48917厘。長息方面，六個月拆息升2.708基點，報3.00595厘，一年期則升0.691基點，報3.23929厘。
港元匯價今日在7.8353-7.8321之間上落，最新報7.8326。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.56512
|+45.369
|一周
|2.39429
|+15.548
|兩周
|2.48917
|+13.542
|一個月
|2.85143
|+10.286
|兩個月
|2.88274
|+7.822
|三個月
|2.90161
|+5.161
|六個月
|3.00595
|+2.708
|一年
|3.23929
|+0.691
資料來源：香港銀行公會