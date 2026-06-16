16/06/2026 11:28

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.56512 +45.369 一周 2.39429 +15.548 兩周 2.48917 +13.542 一個月 2.85143 +10.286 兩個月 2.88274 +7.822 三個月 2.90161 +5.161 六個月 3.00595 +2.708 一年 3.23929 +0.691

《經濟通通訊社16日專訊》日本央行加息，決定加息25個基點，將基準政策利率從原先的0.75厘調升至1厘。而本港拆息全面上揚，而與樓按相關的一個月拆息報2.85143厘，升10.286基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.90161厘，升5.161基點。隔夜息報2.56512厘，升45.369基點；一周拆息升15.548基點，報2.39429厘，兩周則升13.542基點，報2.48917厘。長息方面，六個月拆息升2.708基點，報3.00595厘，一年期則升0.691基點，報3.23929厘。港元匯價今日在7.8353-7.8321之間上落，最新報7.8326。資料來源：香港銀行公會