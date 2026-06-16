16/06/2026 09:16

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美伊臨時協議緩解亞洲外匯市場壓力，安本保持謹慎至航運回穩

▷ 掃雷需30天，全面恢復航運需更久，油價仍高於衝突前

▷ 供應鏈中斷需數周恢復，厄爾尼諾或引發食品通脹衝擊 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道16日專訊》安本投資新興市場經濟師Michael Langham指，美伊臨時協議對亞洲貨幣過去多月面臨的壓力帶來了一定的緩解，但安本仍保持謹慎，直到海峽航運出現明顯回穩的跡象－－僅掃雷工作就可能需時達30天，而全面恢復航運則需要更長時間。即便最終達成協議，油價仍高於衝突前的水平，因此，之前亞洲經常帳、外匯儲備和通脹預期所遭受的打擊，不會在一夜之間逆轉。事實上，間接的第二輪影響仍在持續，具體包括：1）供應鏈中斷需要數周時間才能恢復；2）厄爾尼諾現象－－強烈的厄爾尼諾氣候可能引發另一次供應衝擊，將通脹壓力從石油推向食品領域。CPI中食品權重較高的新興市場（如泰國、菲律賓和印度）將面臨最大的風險。*面臨加息壓力央行可採更漸進行動，或可為亞洲風險資產設定底位*目前的發展符合安本對海峽重新開放的基本預期，即到年底布蘭特原油價格低於每桶70美元。預期亞洲一些較激進的利率陡峭化措施將會緩和，而今年多次面臨加息壓力的央行，例如印度儲備銀行和日本央行，將能採取更漸進的行動。根據這項臨時協議，台灣央行(CBC)和印尼央行(BI)可能在即將召開的政策會議上維持利率不變，但仍然預期菲律賓央行(BSP)會加息。如果該協議能夠持續到6月19日簽署之時，則可能為亞洲風險資產設定一個底位。需要看到衝突出現嚴重惡化，市場才會重回先前的低點。亞洲利率曲線較為激進的陡峭化舉措應該會部分回落，而人工智能資本支出帶來的利好－－儘管這股利好使股市漲幅有所收窄但仍得到支撐－－這將繼續對韓國和台灣等科技主導的經濟體起到風險抵銷作用。這仍然是一項臨時協議，而非最終協議。60天的談判窗口期顯然是一個潛在的觸發點。伊朗在濃縮鈾處理的立場和以色列在黎巴嫩的行動仍然是潛在的破壞因素，這應該會讓市場無法完全忽視下行風險。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。