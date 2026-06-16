16/06/2026 09:16

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 施羅德下調2026全球GDP預測至2.5%，通脹升至3.3%

▷ 該行偏好科技股、英國及加拿大能源資源類股

▷ 施羅德增持大宗商品與黃金，減持美投資級債券 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道16日專訊》施羅德投資多元資產投資團隊指，該行的經濟學家已更新預測，以反映中東局勢動盪對宏觀經濟帶來的衝擊。預計2026年全球本地生產總值(GDP)增長預測由原先的2.9%下調至2.5%，而通脹預測則由2.4%上調至3.3%。簡而言之，相信宏觀經濟形勢正朝向滯脹方向發展，惟目前預期仍可化險為夷，避過經濟衰退。考慮到企業盈利增長勢頭依舊向好，施羅德投資對股票市場仍持樂觀態度，其中配置較偏好科技股，同時亦看好英國及加拿大股市，因為兩者較為偏向能源和資源板塊，可望從中受惠。此外，繼續看好美國及台灣等亞洲部分科技股票。亞洲方面，中國科技平台正受惠於人工智能(AI)投資周期，尤其是在下游應用及數碼服務領域，且估值相較其他AI相關市場仍具吸引力。*青睞黃金而非政府債券，看淡美國投資級別債*目前原油市場完全受地緣政治事件主導，走勢呈現極度兩極化。施羅德投資維持看好大宗商品。此外，出於對長期債務可持續性的擔憂，青睞黃金而非政府債券，因為黃金能提供更佳的防禦特性。隨著投資者在過去一個月聚焦於通脹加劇的風險，債券收益率見上揚。施羅德投資對整體政府債券持中性態度，因為目前的收益率水平已部分反映了此前憂慮的風險（債券收益率與價格呈反向變動）。不過，由於美國正面臨更大的通脹威脅，該行依舊看淡美債。相反，繼續偏好收益率仍具吸引力的意大利政府債券，同時亦看好澳洲債券，因其央行在政策制定上採取了更積極的手段。該行維持看淡美國投資級別債券。在滯脹風險步步進逼及新債發行量增加的背景下，該行不認為當前的債券收益率比持有現金更具優勢。另一邊廂，受惠於通脹趨勢改善及貨幣政策更為傳統規範，新興市場債券繼續獲得該行青睞。總括而言，滯脹風險固然令投資市場估值倍數受壓，但眼下企業盈利增長勢頭仍能為股市發揮支撐作用。該行將繼續緊密追蹤債券收益率的走勢，由於利率最好的情況也只是維持不變，但若中東石油供應中斷的局面得以控制，市場將面臨加息風險。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。