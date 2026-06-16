16/06/2026 09:17

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美伊達成協議對風險資產有正面影響，核議題未解決

▷ 協議未正式簽署，伊朗承諾60天停火並清除海峽水雷

▷ 亞洲股市上漲，油價跌，美債孳息率走低 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道16日專訊》景順亞太區環球市場策略師趙耀庭指，美國與伊朗宣布達成協議對風險資產而言的確偏正面，昨日（15日）亞洲股市開市亦反映出此利好因素。韓國、日本和台灣作為區內對經濟周期及能源價格最敏感的市場，領漲走勢明顯。油價大幅下跌，而美國國債孳息亦隨著通膨預期改善而略為走低。*地緣政治消息反覆，考驗市場對協議持久性信心*不過，該協議尚未正式簽署，目前公布的內容更接近一個框架而非最終協議。雖然伊朗承諾在60天停火延長期間清除海峽水雷，並避免對過境船隻收取通行費，但關鍵的核計劃議題仍未解決，且將在此期間持續談判。此情況意味著市場仍可能出現短暫波動，而地緣政治消息反覆考驗市場對協議持久性的信心。除外交層面外，實務問題亦仍待解決：霍爾木茲海峽重新開放的速度與順序、鑑於基礎設施損耗而恢復海灣產能所需時間、航運保險費是否回歸正常水平，以及以色列會否成為影響局勢進展的風險。市場現時反彈屬合理，但不假設這將是一條平坦道路。無論如何，整體走向明顯偏向正面。能源價格若持續下跌，將顯著改善經濟增長與通膨的組合。各國央行謹慎強調必須視乎能源供應恢復的實際情況，而目前的事態發展，或為央行在今年稍晚放寬政策提供空間。宏觀環境進一步傾向風險偏好。*美股在絕對表現上應持續良好，新興市場與歐洲上行空間更大*景順一直認為霍爾木茲海峽重新開放將催化強勁的周期性反彈，而相關條件正逐步成形。關鍵是私營部門進入此階段時處於強勢位置。消費者與企業資產負債表槓桿率相對較低，這種韌性在零售消費與企業盈利中均有體現。盈利增長亦見廣泛，標普500指數中有十個板塊在第一季實現盈利按年增長，整體盈利增幅達28%。在結構性人工智能資本支出周期的強力支撐下，美股在絕對表現上應持續良好。新興市場與歐洲相對有更大上行空間，因為這些地區的周期性敞口較高且估值更具吸引力。聚焦亞洲市場，超大規模雲端服務商的資本支出無減緩跡象，對數據中心硬體的需求持續推動北亞經濟體出口熱潮。歷史上，區內出口的強勢表現，往往會轉化為顯著的盈利增長。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。