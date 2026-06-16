16/06/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶20點子，止兩連升報6.8108
《經濟通通訊社16日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8108，較上個交易日跌20點子，止兩連升，較市場預測偏弱約500點，上個交易日報6.8088。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8108
|+20.00
|1歐元/人民幣
|7.8636
|-50.00
|100日圓/人民幣
|4.2395
|-29.00
|1港元/人民幣
|0.8693
|+3.50
|1英鎊/人民幣
|9.1015
|-176.00
|1澳元/人民幣
|4.7961
|+12.00
|1紐元/人民幣
|3.9522
|-140.00
|1新加坡/人民幣
|5.2901
|-43.00
|1瑞郎/人民幣
|8.5453
|+11.00
|1加元/人民幣
|4.8465
|-60.00
|1人民幣/林吉特
|0.5962
|-6.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.7214
|+101.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3849
|-21.00
|1人民幣/韓元
|223.7200
|+53.00