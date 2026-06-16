16/06/2026 10:46

【ＡＩ】MiniMax M3模型接入支付寶Token Pay，用戶可語音結帳

《經濟通通訊社16日專訊》MiniMax(00100)最新大模型M3全面接入支付寶「Token Pay」一站式全棧解決方案。據悉，MiniMax是全球首批將Token Pay支付能力融入核心訂閱體系的大模型廠商，這也意味著由支付寶發布的國內首個面向MaaS（模型即服務）支付解決方案投入規模化應用。此外，MiniMax還將於近日全線接入支付寶全棧AI支付產品。



據介紹，MiniMax接入支付寶Token Pay後，相當於建立了一套完善的支付SaaS系統，企業可以實現「批量購買、一鍵分發」的Token席位管理。同時，用戶通過支付寶AI付，可以在MiniMax Agent提供的Mix Claw服務中，通過說話完成應用內結帳。



除了MiniMax，AI初創企業階躍星辰也已經與支付寶達成深度合作，旗下多個AI原生產品採用支付寶定制化AI支付全棧方案，覆蓋Token充值、會員訂閱、營銷等場景。(wn)