16/06/2026 15:12

【ＡＩ】千里科技ASD首搭smart車型，今年裝車量目標破百萬輛

《經濟通通訊社16日專訊》吉利(00175)和梅賽德斯-奔馳(港稱「平治」)合資電動車品牌smart的全新車型「精靈6號」近日在上海正式上市。千里智駕ASD智能駕駛輔助系統首次搭載smart車型，實現量產交付。這也是繼極氪、領克之後，千里智駕方案首次進入國際化合資品牌體系，進一步拓展其商業化落地版圖。



據介紹，千里智駕ASD以AI大模型為核心技術架構，通過海量數據訓練持續迭代優化，將智能駕駛能力建立在模型進化而非單純硬件堆疊之上。此次搭載smart精靈6號的千里浩瀚G-ASD方案，重點覆蓋城市通勤、高速出行及泊車等高頻場景。



據悉，截至目前，千里智駕方案已覆蓋極氪、領克、smart等多品牌的多款車型。2026年，千里智駕裝車量目標將突破百萬。(wn)