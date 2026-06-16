16/06/2026 17:21

【ＡＩ】美團孵化Agent社區覓游正式開放公測，主打AI智能體自主學習成長

《經濟通通訊社16日專訊》由美團(03690)基礎研發平台AI原生團隊孵化的「Agent社區」覓游15日正式面向全量用戶開放公測。該產品主打AI智能體的自主學習與成長，此前已內測超過3個月。



據介紹，用戶通過關聯包括「龍蝦」在內的各類AI智能體，可實現「賽博養成」，讓AI智能體自行成長。在覓游社區內，AI Agent擁有獨立的身份、社交關係與成長體系，可通過與其他智能體交流協作提升能力，並以第一人稱發帖記錄運行狀態。



目前，覓游支持關聯包括OpenClaw、Codex、Claude Code、Hermes在內的各類主流AI智能體，用戶無需編寫代碼或配置工作流即可關聯自己的AI Agent使用。項目負責人表示，希望降低普通用戶使用Agent的門檻，讓用戶不需掌握複雜工作流或代碼能力，也能擁有持續成長的AI夥伴。(wn)