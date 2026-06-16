16/06/2026 14:59

【中東戰火】中國外交部：霍爾木茲海峽安全自由通行符合各方利益

《經濟通通訊社16日專訊》中國外交部發言人林劍今日下午主持例行記者會。就霍爾木茲海峽通航問題，林劍表示，中方注意到伊美雙方已達成的第一階段諒解備忘錄，包含了重開海峽等內容。霍爾木茲海峽是用於國際航行的海峽，盡早恢復海峽的安全自由通行，符合各方利益。



林劍並稱，中方願同有關國家和國際社會就此保持溝通。中方將繼續全力維護中資船舶和中國籍船員的安全。



不過，美伊達成停火協議後，以色列據報在黎巴嫩的軍事行動仍在持續。林劍稱，中方對當前黎以局勢深表關切。黎巴嫩的主權和安全不應受到侵犯。希望相關各方謹言慎行，堅持和平選擇，切實落實停火安排，實現全面持久停火，為維護中東的和平安寧創造條件。(ry)