16/06/2026 10:03

【聚焦數據】測算：5月70城房價環比降幅略擴至0.2%，同比跌3.5%

《經濟通通訊社16日專訊》國家統計局公布2026年5月份商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據數據測算，5月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌3.5%，與上月相同；環比下降0.2%，上月為降0.1%。



經測算，5月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有16個(上月14個)，下跌52個(上月49個)，持平的兩個(上月七個)。



國家統計局城市司統計師楊彩芳解讀稱，5月份，70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環比上漲，二、三線城市環比下降，一、二、三線城市同比降幅總體收窄。



中指研究院此前發布報告顯示，5月百城新建住宅均價為17156元人民幣/平方米，環比上漲0.16%，同比漲2.03%；二手住宅均價為12692元人民幣/平方米，環比下跌0.32%，跌幅繼續收窄。(jq)