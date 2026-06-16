16/06/2026 11:43

【ＡＩ】AI版支付寶正式發布並命名「阿寶」，已啟動邀請測試

《經濟通通訊社16日專訊》AI版支付寶今日正式推出，命名「阿寶」。支付寶成為全球首個完成全端AI化的超級應用。用戶在支付寶「往右一滑」即可體驗：上萬種服務，都能在一個更清爽的對話框一句話辦完。目前，新版本已啟動邀請測試，後續將逐步向全量用戶開放。



據介紹，進入支付寶AI版，界面僅出現兩個功能頁--阿寶和資產。依托支付寶生態優勢，用戶說句話，阿寶就能理解意圖、匹配服務，幫忙預約家電維修、寄快遞、打車、點餐等各種生活裏的大小事。



資產方面，支付寶用獨立的「資產」頁面呈現給用戶。過去分散在餘額寶、小荷包等地方的資金明細，全部被整合在一起，形成統一專屬的「個人帳本」。每一分錢去了哪裏、還剩多少，打開就能看到。



安全性方面，阿寶幫用戶辦事，但不會動用戶的錢，AI只執行用戶明確同意的事情，涉及資金變動或支付環節，必須本人確認。(jq)