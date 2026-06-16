16/06/2026 14:25

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▷ 簽約機構含工銀亞洲等，業務覆蓋港澳新加坡等8地

▷ 2025年整合成立兩中心，2026年升級「數幣達」平台



（註：原文未明確提及簽約具體日期，僅提及展會開幕日為「今日」；覆蓋國家地區數量依原文列舉8個，以「等」字精簡表述） More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社16日專訊》據《上海證券報》報道，在今日開幕的2026中國國際金融展上，數字人民幣國際運營中心與包括工銀亞洲在內的首批26家金融機構在滬簽署直接參與者服務協議，CBETS（「數幣達」數字人民幣跨境結算綜合服務平台，Cross-border e-CNY Transfer Services）參與者可依托CBETS的系統能力為客戶提供低成本、多元化和安全高效的跨境數字支付服務，助力跨境貿易和投融資便利化與金融高水平對外開放。首批26家機構分別為：工銀亞洲、工銀澳門、工行新加坡分行、工銀泰國、工行萬象分行、工行多哈分行、農行香港分行、農行迪拜分行、中銀香港、中行澳門分行、中行新加坡分行、中銀泰國、中銀香港萬象分行、建行亞洲、建行新加坡分行、交行香港分行、交行香港子行、交行澳門分行、交行巴西子行、渣打中國、興業香港分行、信銀國際、浦發香港分行、浦發新加坡分行、廣發香港分行、廣發澳門分行。上線後業務可覆蓋香港、澳門、新加坡、老撾、泰國、阿聯酋、卡塔爾、巴西等國家和地區。2025年，中國人民銀行數字貨幣研究所下屬機構整合為數字人民幣運營管理中心和國際運營中心，承擔數字人民幣金融基礎設施運營單位的職能，支持構建國內國際雙循環的「兩翼」格局。其中，數字人民幣國際運營中心負責數字人民幣跨境基礎設施建設和運營，服務跨境和離岸體系建設。2026年，隨著數字人民幣計量框架調整和基礎設施體系整體架構升級，數字人民幣跨境數字支付平台、區塊鏈服務平台、數字資產平台等三大業務平台也隨之升級為「數幣達」，並啟動品牌化運作。境外參與者可通過香港接入點一點接入，便捷開通多項業務。(jq)